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تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق محور جوزيف تيتو جزئيا لإنشاء كوبرى

السبت، 18 مايو 2019 12:00 ص
تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق محور جوزيف تيتو جزئيا لإنشاء كوبرى تحويلات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية بسبب غلق جزئى بمحور جوزيف تيتو لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى مع المحور، على أن تكون التحويلات بنهاية محور جوزيف تيتو أمام مصنع 81 الحربى وحتى مطلع الدائرى، على أن يتم تحويل الاتجاه القادم من جوزيف تيتو تجاه الدائرى للاتجاه الآخر القادم من الدائرى، تجاه كوبرى الحرفيين بمحور جوزيف تيتو "تحويلة مرورية بطول 250 مترا".

 

كما تم غلق اتجاه الحركة بنهاية محور جوزيف تيتو قبل الطريق الدائرى للقادم من كوبرى الحرفيين اتجاه الدائرى لمسافة 250 مترا، وبالنسبة للاتجاه الآخر يتم تشغيله اتجاهين مع تنفيذ الفواصل اللازمة لعزل الحركة، وتنفذ أعمال الغلق الجزئى للطريق "شهر واحد"، لغلق الطريق المتجه إلى الدائرى من القادم من محور جوزيف تيتو والتحويل أمام مصنع 81 الحربى إلى الاتجاه الآخر القادم من الدائرى.

 

وتجرى عمليات تنفيذ الأعمال "ليلا ونهارا" لمدة ثلاثين يوماً فقط، وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بالمنطقة.


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مرور القاهرة يغلق جوزيف تيتو

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