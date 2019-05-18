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تعرف على استعدادات المدارس لامتحان مايو الإلكترونى لأولى ثانوى × 15 معلومة

السبت، 18 مايو 2019 03:30 ص
تعرف على استعدادات المدارس لامتحان مايو الإلكترونى لأولى ثانوى × 15 معلومة طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أعلنت المدارس الثانوى استعداداتها لامتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى، والذى ينطلق غدًا الأحد 19 مايو الجارى.

"اليوم السابع" يقدم فى 15 خطوة أبرز التعليمات والاستعدادات من قبل المدارس:

1ـ الامتحانات تعقد على التابلت إلكترونيًا.

2ـ المدارس غير المجهزة بالبنية التكنولوجية تعقد بها الامحانات ورقيًا.

3ـ كل مدرسة أعدت امتحانًا ورقيًا لاستخدامه عند الضرورة.

4ـ الامتحان بنظام الكتاب المفتوح سواء ورقى أو إلكترونى.

5ـ تعقد الامتحانات وفقًا للتوقيتات المحددة لها وزمن إجابة محدد.

6ـ على الطالب الاستعداد وشحن التابلت والحضور مبكرًا للجنة.

7ـ على الطالب عدم اصطحاب التليفون المحمول خاصة فى الاختبارات الورقية.

8ـ يجب على الطالب الضغط على أيقون "ابدأ" لبدء تسجيل الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى.

9ـ سيكون هناك عد تنازلى للوقت المقرر للامتحان، والذى هو بمثابة توقيع حضور الطالب للامتحان.

10ـ لا يجوز الانتقال إلى الامتحان الورقى عند توقف التابلت مباشرة، فجميع إجابات الطالب ستكون مسجلة ومحفوظة له.

11ـ على الطالب فقط أن يحرر محضرًا لإثبات الحالة عند التعذر الكامل لاستكمال الامتحان على التابلت.

12ـ توجد بدائل للامتحانات الإلكترونى عند توقف نظام معين سيتم الانتقال إلى الأخر.

13ـ على ملاحظ اللجنة الإلكترونية التأكد من ضغط الطالب على أيقونة "إنهاء" قبل مغادرة اللجنة، وعدم استطاعته فتح منصة الامتحان مرة أخرى.

14ـ يمكن للطالب تعديل إجاباته فى أى لحظة فقط فى حدود زمن الامتحان المسجل بالفعل على السيرفر.

15ـ لن تعلن النتائج إلا بعد الانتهاء من التصحيح الإلكترونى لتظهر النتائج كاملة.


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