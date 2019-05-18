تطوير العشوائيات بالمنيا: إنشاء 10 عمارات سكنية وإزالة المبانى القديمة

المنيا - فريق المحافظات

بعد الانتهاء من تطوير عشش محفوظ جنوب المنيا والتى تم تغيير اسمها إلى روضة محفوظ دخل صندوق تطوير العشوائيات، فى تحد جديد لإعادة الحياة الكريمة للمواطنين الذين يسكنون العشوائيات من خلال إعادة بناء منطقة مدينة العمال التى تقع بحى جنوب مدينة المنيا، تلك المنطقة التى تعد وحداتها السكنية متهالكة وتمثل خطرا على أرواح قاطنيها، قال المهندس نيازى مصطفى، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا، فى تصريحات خاصة، إنه سيتم تسكين الدفعة الأولى من سكان مدينة العمال بالوحدات الفائضة بالعمارات رقم "27، 28، 29" بروضة محفوظ بإجمالى 62 وحدة من مساكن العمال "تعلية، غرفة، صالة"، لافتا إلى أن أعمال التسكين تأتى تمهيدا للبدء فى أعمال تطوير مدينة العمال بحى جنوب مدينة المنيا، بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأضاف أن أعمال تطوير المنطقة تشمل إنشاء 10 عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات وإزالة المبانى السكنية القديمة بالمنطقة والمتهالكة، والتى تمثل خطرا على حياة قاطنيها وإعادة تأهيل المنطقة بالكامل لتوفير حياة أدمية وصالحة للعيش بها.

ولفت إلى أن منطقة التطوير تقع على مساحة 4.4 فدان، وتحتوى على 18 مبنى عبارة عن "8 عمارات عمال ـ 3 عمارات إيواء ـ 7 عمارات أهالى" بإجمالى 437 أسرة وتعداد سكانى يصل إلى 1389 نسمة.