video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 09:36 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تصديرى الكيماويات: نحتاج آليات وحوافز للوصول بالصادرات لـ55 مليار دولار

السبت، 18 مايو 2019 09:10 م
تصديرى الكيماويات: نحتاج آليات وحوافز للوصول بالصادرات لـ55 مليار دولار خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الارتفاع بصادرات مصر إلى 55 مليار دولار يحتاج آليات محددة وحوافز لتنمية القطاعات التصديرية والاستثمارية المختلفة، لافتا إلى أن رقم الصادرات المصرية حاليا متواضع جدا مقارنة بالدول المجاورة، والارتفاع بهذا الرقم.

وأضاف أبو المكارم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة جادة فى دعم وتنمية القطاعات التصديرية وكذلك فى صرف المتأخرات الخاصة بدعم الصادرات، لافتا إلى أهمية انتظام صرف المتأخرات خلال العام المالى القادم 2019-2020.

وكانت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية سجلت خلال عام 2018 بنسبة 20% لتبلغ نحو 5.399 مليار دولار من خلال تصدير 26.718 ألف شحنة، فى مقابل 4.51 مليار دولار خلال 2017.

وسجلت صادرات القطاع خلال 2018 ارتفاعا على مستوى معظم القطاعات باستثناء قطاع "المنظفات" الذى تراجع بنحو 4% ليبلغ 279.92 مليون دولار مقابل 292.25 مليون دولار، وصادرات "الفحم الحجرى والطبيعى" بنحو 27% لتبلغ 32.73 مليون دولار مقارنة 44.71 مليون دولار، وخامات الأفلام بنسبة 27% لتبلغ 90 ألف دولار مقابل 120 ألف دولار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القابضة الكيماوية: تغييرات شاملة فى مجلس إدارة الشرقية للدخان

صور.. ضبط مصنعا لتعبئة المواد الكيماوية بدون ترخيص بالإسكندرية

صور.. تفاصيل إحباط دخول نصف طن مواد كيماوية

تفاصيل خطة الحكومة لطرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة.. المرحلة الأولى تتضمن أبوقير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات.. والثانية تشمل مصر الجديدة للإسكان وشركات الكيماويات والتأمين

للحد من الأسمدة الكيماوية.. خطة التوسع لإنتاج المخصبات الزراعية× 6 معلومات

صادرات الكيماويات

أخبار الاقتصاد

صرف الاعباء

برنامج رد الاعباء

متاخرات المصدرين

صادرات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

سوبر كورة.. الزمالك يشترط 30 مليار جنيه للتفريط فى فرجانى ساسى

سوبر كورة.. الزمالك يشترط 30 مليار جنيه للتفريط فى فرجانى ساسى

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

جريمتا قتل تهزان أسيوط قبل السحور.. "الدم بقى مية" مزارع يقتل شقيقه وزوجته وأبنائهما لخلاف علي ميراث بأبنوب..وفلاح ينهى حياة "تاجر غلال" ويسرق 24 ألف جنيه بدرنكه..والمتهمون يكشفون تفاصيل الواقعتين

جريمتا قتل تهزان أسيوط قبل السحور.. "الدم بقى مية" مزارع يقتل شقيقه وزوجته وأبنائهما لخلاف علي ميراث بأبنوب..وفلاح ينهى حياة "تاجر غلال" ويسرق 24 ألف جنيه بدرنكه..والمتهمون يكشفون تفاصيل الواقعتين

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة