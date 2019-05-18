تجديد حبس قاتل طبيب كفر شكر بالقليوبية 15 يومًا على ذمة التحقيقات

القليوبية نيفين طه

قرر قاضى المعارضات بالقليوبية، اليوم السبت، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل طبيب بدائرة مركز كفر شكر.

كان العميد أنور حشيش، مأمور مركز كفر شكر، تلقى بلاغًا من (م ع س) 30 مدرس، باكتشافه مقتل والده ع س ا 70 سنة طبيب أسنان داخل الشقة سكنه بقرية كفر تصفا.

وبمناظرة الجثة تبين وجود جروح عرضية بمنتصف الرأس ووجود سلك كهربائى ملفوف حول الرقبة وجحوظ بالعينان وتبين عدم وجود آثار كسر بأبواب ومنافذ الشقة ووجود قطع بالسلك الخاص بشباك شرفة الغرفة المخصصة لعيادة المذكور ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، وتبين وجود شاكوش حديدى عليه آثار دماء ملقى على سرير غرفة النوم، جرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

بسؤال نجل المتوفى "المبلغ " أمام المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفر شكر قرر قيامه بمحاولة التواصل هاتفياً بوالده منذ يومان للاطمئنان عليه، وتبين عدم التجاوب وغلقه الهواتف الخاصة به وحال توجهه للاطمئنان عليه فوجئ بمقتله.

جرى تشكيل فريق بحث اشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى وقاده العقيد حسنى نصار مفتش مباحث القليوبية حيث تمكن لفريق البحث تحديد مرتكب الواقعة المدعو ع س م عاطل.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وقال فى تحقيقات الشرطة أنه حال تردده على عيادة المجنى عليه للعلاج طلب ممارسة الشذوذ معه مقابل علاجه، وعقب السماح له بذلك رفض علاجه وقام بطرده من الشقة مما دفعه للانتقام منه فعقد العزم وبيت النية على سرقة المجنى عليه.

وفى يوم الأحد الماضى دلف لمسكن المجنى عليه بقصد سرقته الإ أن المجنى عليه شعر بتواجده داخل الشقة فقام بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بشاكوش محدثاً ما به من إصابات حتى تأكد من وفاته واستولى على مبلغ مالى قدرة 6200 جنيه وبعض المتعلقات الشخصية للمجنى عليه وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات جددها اليوم قاضى المعارضات 15 يومًا على ذمة التحقيقات لقتله.