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تجديد حبس راعى غنم متهم بقتل طفل اشتبه فى سرقته أغنام بأبو النمرس

السبت، 18 مايو 2019 12:26 م
تجديد حبس راعى غنم متهم بقتل طفل اشتبه فى سرقته أغنام بأبو النمرس حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس راعى أغنام 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها، لاتهامه بقتل طفل 10 سنوات، بعد اتهامه له بسرقة أغنامه بأبو النمرس.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم اعتدى بالضرب على المجنى عليه، بعد اختفاء "معزتين" من الأغنام التى يرعاها، واعتقاده أن الطفل يعرف مكانهما، وأنه اشترك مع آخر فى سرقتها.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بمقتل طفل يدعى "إبراهيم" يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، تم نقله إلى المستشفى مفارقا الحياة.

وذكر شهود عيان أن راعى أغنام وراء الاعتداء عليه بالضرب، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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راعى غنم

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