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"بوجبا" بعد أدائه العمرة: "لا أنسى مطلقاً الأمور المهمة فى الحياة"

السبت، 18 مايو 2019 01:56 م
"بوجبا" بعد أدائه العمرة: "لا أنسى مطلقاً الأمور المهمة فى الحياة" اللاعبان بوجبا و كورت زوما
كتب مصطفى عنبر
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علّق النجم الفرنسي المسلم بول بوجبا؛ على زيارته لمكة المكرّمة، مؤكّداً أنه "لا ينسى مطلقاً الأمور المهمة في الحياة"، ومن أهمها أداء العمرة، كما اعتاد عقب نهاية كل موسم مع ناديه الإنجليزي مانشيستر يونايتد.

اللاعبان بوجبا و كورت زوما وسط المعتمرين
اللاعبان بوجبا و كورت زوما وسط المعتمرين

 

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن زيارة بوجبا لمكة المكرّمة وأداء العمرة أصبحت عادة سنوية للاعب، خاصة أن هذه هي الزيارة الثالثة، وتأتي مع احتفال اللاعب بشهر رمضان المبارك.

 

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، اصطحب بوجبا؛ في رحلته هذا العام، اللاعب الفرنسي كورت زوما؛ مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

 

ونشر بوجبا؛ على صفحته على "إنستجرام"، صوراً التُقطت له مع زوما؛ وبعض المعجبين أمام الكعبة المشرّفة، كما نشر لقطات فيديو وهو بأعلى برج الساعة فى مكة المكرّمة وتظهر في خلفيتها الكعبة، وكتب عليها "ما شاء الله".

 

وقالت الصحيفة: يأمل بوجبا؛ أن تمنحه هذه الزيارة راحة نفسية واسترخاءً بعد موسم كروي مخيب للآمال، حيث أنهى مانشيستر يونايتد الموسم فى المركز السادس.

 


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