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السبت، 18 مايو 2019 04:29 م
خالد صلاح
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بنجلاديش تعترض محاولة 84 لاجئا من الروهينجا الهروب بحرا إلى ماليزيا

السبت، 18 مايو 2019 04:00 م
بنجلاديش تعترض محاولة 84 لاجئا من الروهينجا الهروب بحرا إلى ماليزيا لاجئو الروهينجا
أ ش أ
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اعترضت قوات خفر السواحل في بنجلاديش 84 شخصا من اللاجئين الروهينجا أثناء محاولتهم الهروب بحرا في قوارب صيد إلى ماليزيا، في محاولة جديدة من اللاجئين للفرار من المخيمات المكتظة.

 

ونقلت قناة (فرانس 24) عن قوات خفر السواحل في بنجلاديش إنه تم توقيف 67 من اللاجئين الروهينجا المقيمين في مخيم كوتوبالونج أكبر مخيم لاجئين في العالم، فيما كانوا ينتظرون مركب صيد، وأن قائمة الموقوفين تتضمن 31 امرأة و15 طفلا.

 

وأضافت (فرانس 24) أن القوات أوقفت 17 آخرين من اللاجئين الروهينجا وخمسة من المهربين البنغال، في جزيرة سانت مارتينز الصغيرة في خليج البنغال، قبل أن يستقلوا قارب صيد مطاطي.

 

ويعيش أكثر من 720 ألف من الروهينجا في مخيمات في بنجلاديش بعد طردهم من ولاية راخين في شمال بورما إثر حملة عسكرية في العام 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.

 


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