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السبت، 18 مايو 2019 05:49 م
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بدء مشروع تطوير منطقة موط القديمة بالداخلة بـ24 مليون جنيه

السبت، 18 مايو 2019 05:09 م
بدء مشروع تطوير منطقة موط القديمة بالداخلة بـ24 مليون جنيه أعمال تطوير العشوائيات - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، عن بدء أعمال إزالة منطقه "موط" القديمة بمركز الداخلة والتي تبلغ مساحتها 5 أفدنة والتي سيجري تطويرها من خلال صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان، وذلك بإنشاء وحدات سكنية ومناطق ترفيهية وتجارية وصناعية بتكلفه 24 مليون جنيه.

وأكد الزملوط، أنه سيتم تعويض أهالي المنطقة بأراضي مناسبة بنفس سعر التثمين، وذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير العشوائيات وإزالة المناطق التي تمثل خطر داهم على المواطنين.

 

 

 


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