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بدء تركيب حواجز خرسانية لفتح الطريق أمام قسم الداخلة بالوادى الجديد

السبت، 18 مايو 2019 01:55 ص
بدء تركيب حواجز خرسانية لفتح الطريق أمام قسم الداخلة بالوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن بدء تركيب حواجز خرسانية ( نيو جرسى)أمام قسم الشرطة بمدينة موط، تمهيدًا لفتح الشارع أمام الحركة المرورية.
 
وقال كمال إبراهيم، رئيس مركز الداخلة، أنه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة الطرق والمرور بالمحافظة تم البدء في تركيب حواجز خرسانية " نيو جرسى" أمام قسم الشرطة بمدينة موط، تمهيدًا لفتح الطريق خلال الأيام المقبلة وفقا لمعايير ومواصفات محددة تتناسب وطبيعة المناخ المروري وكثافة السيارات والمارين بذلك الطريق الحيوي.
 
وأضاف رئيس المركز ، أن الهدف هو تحقيق السيولة المرورية وفتح رئات جديدة كمتنفس لسائقي عربات النقل والسيارات، وأن ذلك يأتي في إطار حرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة لتأمين العملية المرورية بما يضمن سلامة المواطنين.
 
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