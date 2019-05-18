video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 12:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بابا الفاتيكان يشيد بنهج الإمارات لإرساء قيم التعايش

السبت، 18 مايو 2019 11:08 ص
بابا الفاتيكان يشيد بنهج الإمارات لإرساء قيم التعايش بابا الفاتيكان
إيمان حنا
إضافة تعليق

 

 

أشاد قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بنهج دولة الإمارات الرامي لإرساء قيم التعايش والتسامح وهو ما تلمس نتائجه في المنطقة العربية وفي العديد من أنحاء العالم، مؤكدا أن التسامح والإمارات وجهان لعملة واحدة، بحسب "وام".

 

جاء ذلك خلال لقاء البابا مع سارا المهري، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة في مدريد نقلت خلاله تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

ومن جانبها أكدت سارا المهرى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعميق الاحترام المتبادل وترسيخ الحوار بين الأديان والعمل من أجل تعزيز السلم والسلام والأخوة بين جميع البشر، مشيرة في الوقت نفسه إلى حرص الإمارات على الاستمرار في تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الفاتيكان انطلاقاً من نهجها القائم على نشر وترسيخ قيم التسامح والتآلف والتعايش المشترك.

 

كما التقت سارا المهرى خلال زيارة لدولة الفاتيكان مع عدد من المسؤولين في المجلس البابوي وهم المونسينوريوانيس لحظي، سكرتير البابا فرانسيس، والمونسينور ميلتشورساشيث دي توكا، وكيلُ المجلسِ البابويِّ للثقافة، والمونسيور توماسث ترافني، رئيس الشؤون العلمية والدينية بالمجلس البابوي للثقافة، والمونسينور سيزاري باسيني، مسؤول مكتبة الفاتيكان الرسولية، والمونسينور جونوت بول ستريجاك، مسؤول شؤون الشرق الأوسط بالفاتيكان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد بن راشد لـ "البابا فرانسيس": "أهلا وسهلا بك في عام التسامح بالإمارات"

2019 عام التسامح فى الإمارات.. كلمات مؤثرة للشيخ زايد (فيديو)

وزيرة الشباب الإماراتية: عام التسامح فرصة لترجمة قيم الشيخ زايد

ولى عهد أبو ظبى: إعلان 2019 عام التسامح تذكير بإرث الشيخ زايد

البابا فرنسيس

بابا الفاتيكان

الامارات

عام التسامح

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
العربية: السعودية ودول خليجية توافق على نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران

العربية: السعودية ودول خليجية توافق على نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح مع الدولة فى محاضر مخالفات البناء

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح مع الدولة فى محاضر مخالفات البناء

غبى منه فيه.. الشرق الإخوانية تروج برومو watch it بأموال تركيا وقطر.. الإخوان أرادوا مهاجمة التطبيق فجاءت رسالتهم بالعكس.. واسم المنصة يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: المنصة تحترم الجمهور

غبى منه فيه.. الشرق الإخوانية تروج برومو watch it بأموال تركيا وقطر.. الإخوان أرادوا مهاجمة التطبيق فجاءت رسالتهم بالعكس.. واسم المنصة يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: المنصة تحترم الجمهور

"الجهاد المسيحى".. كيف استلهمت إدارة ترامب نهج داعش فى إدارة صراعاتها الداخلية؟.. الرئيس الأمريكى استخدم خطابا تكفيريا لتشويه خصومه.. والميليشيات وسيلته لمجابهة الحملات المناهضة مع اقتراب الانتخابات

"الجهاد المسيحى".. كيف استلهمت إدارة ترامب نهج داعش فى إدارة صراعاتها الداخلية؟.. الرئيس الأمريكى استخدم خطابا تكفيريا لتشويه خصومه.. والميليشيات وسيلته لمجابهة الحملات المناهضة مع اقتراب الانتخابات

سوبر كورة.. الزمالك يفتح خط اتصال لاستعادة ساسى فى إياب نهائى الكونفدرالية

سوبر كورة.. الزمالك يفتح خط اتصال لاستعادة ساسى فى إياب نهائى الكونفدرالية

لو اتكسرت بلاش ترميها.. اعرفى إزاى تعملى إكسسوارات أنيقة من الصينى المكسور

لو اتكسرت بلاش ترميها.. اعرفى إزاى تعملى إكسسوارات أنيقة من الصينى المكسور

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة