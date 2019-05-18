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السبت، 18 مايو 2019 01:42 م
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انتظام عمل المخابز البلدية وإنتاج الخبز المدعم للمواطنين بالمحافظات

السبت، 18 مايو 2019 01:33 م
انتظام عمل المخابز البلدية وإنتاج الخبز المدعم للمواطنين بالمحافظات مخبز - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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كشف تقرير مديريات التموين خلال الحملات الرقابية انتظام عمل المخابز فى مختلف المحافظات وإنتاج الخبز المدعم وصرفه للمواطنين من خلال الكروت الذكية بمعدل 5 أرغفة لكل فرد .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تم فيه، تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من أول أيام شهر رمضان وطوال الشهر، حيث سيبدأ العمل منذ الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً لتوفير الخبز المدعم للمواطنين قبل الإفطار والسحور.

ويتم تحديد ساعات للعمل لكل مخبز وفقًا لحصة الدقيق المدعم الخاصة به، كما يتم المرور والتفتيش على كافة المخابز البلدية لضمان إنتاج الدقيق خبزًا وبيعه بالسعر المدعم 5 قروش للرغيف، إضافة إلى متابعة أرصدة تلك المخابز أولاً بأول.

 

 


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