اليوم.. مطار القاهرة يحتفل بمرور 56 عاما على افتتاحه

كتب أحمد حمادة

يحتفل مطار القاهرة اليوم السبت بمرور 56 عاما على افتتاحه كمطار رسمى لمصر عقب ثورة يوليو، حيث افتتحه الرئيس جمال عبد الناصر فى 18 مايو عام 1963، ومنذ ذلك التاريخ أصبح مطار القاهرة واحدا من أكبر وأهم المطارات في المنطقة العربية وأفريقيا وأصبح يستقبل رحلات لأكثر من 60 شركة طيران من مختلف العالم، لخدمة ما يقرب من 20 مليون راكب سنويا.

وتستعد شركة ميناء القاهرة الجوى لتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة لزيادة الخدمات التي يقدمها المطار منها مشروع لفندق كبير يخدم السياحة المصرية، إضافة إلى مشروع تطوير مبنى الركاب 1 أقدم المباني بمطار القاهرة، والذى تم افتتاحه كأول مبنى للركاب بالمطار.