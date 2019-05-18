النيابة تستعجل التحريات فى حريق مخزن مول تجارى بحارة اليهود

كتب سليم على

استعجلت النيابة العامة، تحريات المباحث وتقرير المعمل الجنائى، حول واقعة نشوب حريق داخل مخزن إكسسوارات بحارة اليهود.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن النيران نشبت بعقار مكون من 7 طوابق، وشبت داخل شقة بالدور السادس، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران.

أخطرت غرفة العمليات بإدارة النجدة القاهرة، بنشوب حريق بالطابق السادس في مخزن إكسسوارات بعقار تجاري كائن بمنطقة حارة اليهود، وانتقل رجال المرور، وفرض كردون مروري وتحويل اتجاه السيارات لحين الانتهاء من الحريق.

وعلى الفور تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي، كما جرى محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقي المول التجاري، ورجحت التحريات أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي.