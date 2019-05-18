النيابة تحقق فى انهيار عقارين دون إصابات بحدائق القبة

كتب عبد الله محمود

تباشر نيابة حدائق القبة الجزئية، برئاسة المستشار أحمد بركات، رئيس النيابة، التحقيق في انهيار عقارين دون وقوع إصابات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول العقارين.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغا بسقوط عقارين بحدائق القبة، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام أحد المواطنين بهدم عقار قديم مكون من 5 طوابق باستخدام "كراكة" سقط على آخر فى الجهة المقابلة من الشارع مما أدى الى انهياره ولم يسفر الحادث عن وقوع أى إصابات أو وفيات.

وانتقل رجال الحماية المدنية وأعضاء من رئاسة حي حدائق القبة لمعاينة موقع الانهيار وتم تشكيل فرق مخصصة للكشف عن صحة المباني المجاورة وجاري رفع آثار الهدم من الشارع.