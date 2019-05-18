المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بتجارة المخدرات فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، اليوم بالسجن المشدد 7 سنوات، على عاطل تخصص بتجارة وترويج المواد المخدرة فى منطقة المطرية.

وكشفت فى تحقيقات النيابة قيام المتهم أن المتهم " صلاح.ع " 27 سنة عاطل ومسجل خطر، قام باتخاذ دائرة القسم مكانا له لترويج وتوزيع الأقراص المخدرة، حيث ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل القيام بتوزيعها على عملائه فى المنطقة.

والبداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، والإعداد الأكمنة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم المطرية، من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 1500 قرص مخدر، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ 2000 جنيه.

وتبين أيضا من تحقيقات التيابة، أن المتهم قرر الاتجار فى المواد المخدرة، بقصد توفير متطلباته من المعيشية، بالإضافة إلى أتخاذه تجارة المخدرات مجال عمل له لتحقيق مبالغ مالية طائلة.

وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الحنايات، التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.