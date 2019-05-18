المبعوث الأمريكى لأفغانستان: أولوية واشنطن إجراء عملية سلام تسفر عن تسوية سياسية

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أكد المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد أن الأولوية للولايات المتحدة هي إجراء عملية سلام في أفغانستان تسفر عن تحقيق تسوية سياسية.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم،السبت، عن خليل زاد قوله - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة - إن "الأفغان يرغبون في تحقيق السلام قبل كل شيء ولكن الرغبة في تحقيق السلام لا تمنعهم من المطالبة بالاستعدادات لإجراء انتخابات رئاسية ذات مصداقية."

وأضاف أنه "يجب المضي قدما في إجراء الانتخابات كما هو مخطط لها في أثناء سعينا إلى تحقيق السلام الذي يستحقه الأفغان."

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقرر إجراؤها في 28 من سبتمبر القادم 18 مرشحا.

تجدر الإشارة إلى أن خليل زاد كان قد اختتم - الشهر الماضي - جولته السادسة من المحادثات مع حركة طالبان الرامية إلى إنهاء الحرب في افغانستان في العاصمة القطرية الدوحة ، حيث تم تحقيق تقدم مطرد ولكنه بطيء بشأن القضايا الرئيسية محل النقاش.