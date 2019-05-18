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خالد صلاح
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الصين تعلن إنشاء مركز لمراقبة الأرض بدقة عالية

السبت، 18 مايو 2019 09:27 ص
الصين تعلن إنشاء مركز لمراقبة الأرض بدقة عالية كوكب الأرض
أ ش أ
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أعلنت مصلحة الدولة الصينية للعلوم والتكنولوجيا، إنشاء مركز لمراقبة الأرض بدقة عالية في مدينة (تشينجداو) الساحلية بمقاطعة شاندونج شرقي البلاد، لتقديم مساعدة لبيانات الأقمار الصناعية في العلوم البحرية والابتكار التكنولوجي.

 

وذكرت المصلحة - في بيان اليوم السبت - أنها وقعت اتفاقية تعاون مع حكومة مدينة (تشينجداو) لتعزيز تطبيقات بيانات القمر الصناعي "قاوفن" للاستشعار عن بعد في مراقبة البيئة البحرية، صيانة الحقوق والمصالح البحرية، والوقاية من الكوارث.

 

كانت الصين أطلقت العديد من أقمار "قاوفن" منذ 26 أبريل 2013، حيث ساعد مشروع "قاوفن" في تقليل اعتماد الصين على بيانات الأقمار الصناعية الأجنبية للاستشعار عن بعد.

 


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