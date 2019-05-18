الشرطة السعودية تضبط مُطلق النار على جهاز "ساهر" بمدينة مكة

ألقت الشرطة السعودية، القبض على شخص أطلق النار على جهاز الرصد الآلى لضبط سرعة السيارات (ساهر)، وفقا لما أعلنته النيابة العامة، السبت، بحسب "سى إن إن" .
وقالت النيابة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "شعبة التحريات والبحث الجنائى بشرطة محافظة الطائف تتمكن - بفضل من الله- من القبض على مواطن بعد توفر الادلة على قيامه بإطلاق النار من مسدس على جهاز الرصد الآلى لسرعة المركبات (ساهر) بطريق الطائف-الباحة".
وكان قد تداول مغردون مقطع فيديو فى وقت سابق السبت، يظهر قيام شخص بإطلاق النار على الجهاز المخصص لضبط سرعة المركبات فى السعودية.
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