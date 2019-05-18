السيطرة على حريق نشب فى 25 نخلة ومخلفات زراعية بطوخ

القليوبية نيفين طه

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بطوخ من السيطرة على حريق شب فى 25 نخلة وكمية من المخلفات الزراعية فى المنطقة الفاصلة بين مدرسة وكلية الزراعة بقرية مشتهر بمركز طوخ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه وملابساته.

تلقى اللواء رضا طبلية إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق في مدرسة الزراعة بقرية مشتهر مركز طوخ، انتقل على الفور النقيب محمد بدوي رئيس وحدة الحماية المدنية بطوخ و4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

تبين من المعاينه نشوب الحريق في 25 نخلة تفصل في بين كلية ومدرسة الزراعة بقرية مستهر لها بسبب إشتعال النيران في كمية من المخلفات اسفل النخل ورجحت اجهزة الامن ان يكون احد العاملين جمع المخلفات واشعل فيها النيران للتخلص منها مما تسبب في إشتعال النيران في النخل جري السيطرة علي الموقف ويجري حاليا عمليات التبريد لموقع الحريق حيث تسبب الحريق في سحابة دخان كثيف بالمنطقة.