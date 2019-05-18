السفارة المصرية بواشنطن تستضيف حفل " أوبرا عايدة" بحضور أمريكى كبير

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استضافت السفارة المصرية بالعاصمة الأمريكية واشنطن حفل " أوبرا عايدة " بحضور كبير من الأمريكيين من عشاق هذه الملحمة الموسيقية الشهيرة لمؤلفها الإيطالي جوزيبي فيردي.

وقال السفير ياسر رضا سفير مصر بالولايات المتحدة ، في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن ، إن هذا الحدث يعد الأول من نوعه أن تستضيف سفارة مصرية حفل " أوبرا عايدة " الشهيرة ، والذي تم بالتنسيق مع مؤسسة دار أوبرا واشنطن التي اقترحت استضافة السفارة للأوبرا ورحبت نظرا لأن هذا العمل يعكس الحضارة المصرية القديمة والحديثة وتفاعل مصر مع الفن العالمي وهو ما يمثل القوة الناعمة لمصر.

وأضاف أن السفارة حرصت على تقديم المأكولات المصرية والمشروبات الرمضانية للأمريكيين من الحاضرين للأوبرا جنبا إلى جنب مع الصائمين في موعد الإفطار الرمضاني.

وأشار إلى أن اهتمام الأمريكيين بالحضور كان لافتا حيث تم تخصيص قاعتين كبيرتين بالسفارة استوعبت أكثر من 400 مقعد ، إلى جانب منصة الموسيقيين والمغنين الأوبراليين مما جعلها حدثا فريدا للسفارة وقد أبدى الحاضرون سعادتهم بالأوبرا وكذلك بالأطعمة المصرية.

ولفت السفير ياسر رضا إلى أن مصر لديها أدواتها المميزة وخصوصا الثقافية ، وهي جاذبة جدا للمجتمع الأمريكي ، وقد تمثل ذلك في حضور الأوبرا من الشباب إلى جانب الكبار ، وبذلك يمكن مخاطبة المجتمع الأمريكي بما لدى مصر من كنوز ثقافية وفنية نحرص على توظيفيها.

كما أعلن السفير للحاضرين من الأمريكيين ، قبيل بدء الأوبرا ، أنه اعتبارا من شهر يونيو المقبل سيكون هناك خط طيران مباشر عن طريق شركة مصر للطيران بين واشنطن والقاهرة ، كما أعلن أن هناك معرضا لملكات مصر في متحف الناشيونال جيوجرافيك بواشنطن.