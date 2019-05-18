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الداخلية الجزائرية: 74 مرشحا محتملا فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

السبت، 18 مايو 2019 05:23 م
الداخلية الجزائرية: 74 مرشحا محتملا فى الانتخابات الرئاسية المقبلة اقتراع _ صورة أرشيفية
الجزائر /أ ش أ/
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أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، أن 74 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها فى 4 يوليو المقبل.

وذكرت وزارة الداخلية الجزائرية ـ فى بيان لها اليوم السبت ـ أن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين فى الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، حتى يوم الخميس 16 مايو 2019، تتمثل فى إيداع 74 رسالة نية للترشح".

وأضاف البيان أن المرشحين المحتملين حصلوا على استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن هذه العملية تسير فى ظروف جيدة.

يذكر أن من بين المرشحين المحتملين ممثلين لثلاثة أحزاب سياسية هم عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل وبلقاسم ساحلى رئيس حزب التحالف الوطنى الجمهورى والطيب ينون رئيس حزب الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة.

ويشترط قانون الانتخابات الجزائرى على المرشح للرئاسة أن يقدم قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين فى مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية ، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 60 ألف توقيع على الأقل، لناخبين مسجلين فى قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة فى كل ولاية عن 1500 توقيع.

 


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