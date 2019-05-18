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الحرس الثورى الإيرانى يشن حملة على دور الأزياء بتهمة "الترويج للابتذال"

السبت، 18 مايو 2019 07:38 م
الحرس الثورى الإيرانى يشن حملة على دور الأزياء بتهمة "الترويج للابتذال" عناصر من الحرس الثورى الإيرانى
دبى (رويترز)
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ذكرت وكالات أنباء إيرانية، أن قوات الحرس الثورى شنت حملة على 3 دور غير قانونية لتصميم الأزياء، متهمة شركات الأزياء وعارضاتها بمخالفة الزى الإسلامى للمرأة .

ونقلت وكالة أنباء فارس عن محسن كريمى القائد فى الحرس الثورى بمدينة أراك بوسط إيران، قوله إن العاملين فى دور الأزياء اعتقلوا "لترويجهم للابتذال" بعدة طرق منها نشر صور العارضات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت الوكالة عن كريمى، قوله "على أولئك الذين يستخفون بالأعراف ويعتقدون أن بإمكانهم فعل ما يريدون فى فضاء الإنترنت أن يعلموا أن يد القانون ستطالهم إن عاجلا أو آجلا". ولم يشر المسؤول الإيرانى إلى عدد المعتقلين.

وكثيرا ما حذر مسئولون إيرانيون من أن تأثير الثقافة الغربية وخصوصا الأمريكية، عبر وسائل الترفيه ومواقع التواصل الاجتماعي، يشكل تهديدا للقيم الإسلامية والثورية.

 


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الحرس الثورى الإيران

إيران

أخبار ايران

الترويج للابتذال

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