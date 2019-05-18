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الجيش الجزائرى يضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية شمال غربى البلاد

السبت، 18 مايو 2019 05:00 م
الجيش الجزائرى يضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية شمال غربى البلاد عناصر من الجيش الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، عن توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تلمسان (شمال غرب).

وقال الوزارة - فى بيان اليوم - "إنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات أوقفت دورية للجيش بتلمسان 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، كما أنه فى إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت قوات الجيش فى جانت وتمنراست (جنوب) 12 منقبا عن الذهب وضبطت 5 مولدات كهربائية، و5 مطارق ضاغطة، و15 "كيس" من خليط خام الذهب والحجارة".

وأشار البيان إلى أن قوات الدرك الوطنى (تابع للجيش) بسيدى بلعباس (شمال غرب) أوقفت تاجرى مخدرات بحوزتهما 49.19 كيلو جرام من المخدرات، فيما تم توقيف تاجرين آخرين وضبط 540 قرصا مخدرا بسكيكدة (شمال)، فى حين حجزت قوات الجيش فى عمليات متفرقة بكل من باتنة (شمال) وتبسة (شال شرق) 8 بنادق صيد وكمية من الذخيرة.

وأوضح البيان أن قوات الجيش وحرس الحدود أوقفتا بكل من تلمسان (شمال غرب) وعين قزام (جنوب) 4 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.

 

 


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