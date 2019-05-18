video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 10:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يصل مقاطعة شمال الڤيستفاليا بألمانيا واحتفال رسمى ينتظره

السبت، 18 مايو 2019 09:26 م
البابا تواضروس يصل مقاطعة شمال الڤيستفاليا بألمانيا واحتفال رسمى ينتظره قداسة البابا تواضروس الثاني
سارة علام
إضافة تعليق

أقامت مقاطعة شمال الڤيستفاليا الألمانية حفل استقبال رسمي لقداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم.

وكان على رأس مستقبلي قداسته والوفد المرافق، بمقر الاحتفال، بمدينة أونا، رئيس المقاطعة السيد ميشائيل ماكيولا ومحافظ مدينة أونا ڤيرنار كولتا وريناتا نيك نائب المحافظ، ورودولف فروليش رئيس الحزب المسيحي في مدينة أونا. وجونتار شميت عن حزب الديمقراطي الحر اليد فولكار كونيج رئيس الحزب الاجتماعي بالمدينة، ومديري مكتب المحافظ أوليڤر بور وكاتيا زاميل، ولفيف من رجال الإعلام الالماني، ومن الكنيسة الكاثوليكية السيد راينر إنجل.

رافق قداسة البابا خلال اللقاء الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ ، والقمص أنجيلوس إسحق سكرتير قداسة البابا والقس تواضروس تواضروس، ومجلس الكنيسة هناك

كان البابا تواضروس قد دشن صباح اليوم كنيسة الملاك ميخائيل بالتينا ليصل عدد الكنائس التى دشنها البابا إلى أربعة كنائس خلال زيارته الرعوية الحالية بأوروبا، حيث تم تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينة دوسلدروف بألمانيا وكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ، سويسرا، وكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي ببتبورج، ألمانيا، إلى جانب الكنيسة المدشنة اليوم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس يتسلم رفات القديسة هيلانة فى ألمانيا.. ماذا يعنى ذلك؟

البابا تواضروس لهانى عازر: جهودك مخلصة فى مشروعات مصر القومية

البابا تواضروس لأقباط ألمانيا: السيسي رجل صادق.. و"مصر مشافتش زيه أبدًا"

صور.. البابا تواضروس يدشن كنيسة الملاك بمدينة آلتنا الألمانية

اقباط المانيا

البابا تواضروس والسيسى

البابا تواضروس فى المانيا

الكنيسة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة