البابا تواضروس يصل مقاطعة شمال الڤيستفاليا بألمانيا واحتفال رسمى ينتظره

سارة علام

أقامت مقاطعة شمال الڤيستفاليا الألمانية حفل استقبال رسمي لقداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم.

وكان على رأس مستقبلي قداسته والوفد المرافق، بمقر الاحتفال، بمدينة أونا، رئيس المقاطعة السيد ميشائيل ماكيولا ومحافظ مدينة أونا ڤيرنار كولتا وريناتا نيك نائب المحافظ، ورودولف فروليش رئيس الحزب المسيحي في مدينة أونا. وجونتار شميت عن حزب الديمقراطي الحر اليد فولكار كونيج رئيس الحزب الاجتماعي بالمدينة، ومديري مكتب المحافظ أوليڤر بور وكاتيا زاميل، ولفيف من رجال الإعلام الالماني، ومن الكنيسة الكاثوليكية السيد راينر إنجل.



رافق قداسة البابا خلال اللقاء الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ ، والقمص أنجيلوس إسحق سكرتير قداسة البابا والقس تواضروس تواضروس، ومجلس الكنيسة هناك



كان البابا تواضروس قد دشن صباح اليوم كنيسة الملاك ميخائيل بالتينا ليصل عدد الكنائس التى دشنها البابا إلى أربعة كنائس خلال زيارته الرعوية الحالية بأوروبا، حيث تم تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينة دوسلدروف بألمانيا وكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ، سويسرا، وكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي ببتبورج، ألمانيا، إلى جانب الكنيسة المدشنة اليوم.