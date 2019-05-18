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البابا تواضروس لأقباط ألمانيا: السيسي رجل صادق.. و"مصر مشافتش زيه أبدًا"

السبت، 18 مايو 2019 07:32 م
البابا تواضروس لأقباط ألمانيا: السيسي رجل صادق.. و"مصر مشافتش زيه أبدًا" قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية
سارة علام
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التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أقباط كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة التر الألمانية، اليوم السبت، وذلك بعد تدشين الكنيسة حيث اجتمع البابا بالأقباط ليجيب عن أسئلتهم هناك بحضور الأنبا ميشائيل اسقف جنوب المانيا.
 
ووصف البابا تواضروس الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرجل الصادق مجيبًا على أسئلة أحد الحاضرين: "مصر مشافتش زيه أبدًا"، وحين سئل البابا عن الاعتداءات على الكنائس في محافظة المنيا قال: "مصر فيها 27 محافظة وكنائسنا بخير هناك".
 
كان البابا تواضروس قد دشن صباح اليوم كنيسة الملاك ميخائيل بالتينا ليصل عدد الكنائس التى دشنها البابا إلى أربعة كنائس خلال زيارته الرعوية الحالية بأوروبا، حيث تم تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينة دوسلدروف بألمانيا وكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ، سويسرا، وكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي ببتبورج، ألمانيا، إلى جانب الكنيسة المدشنة اليوم
 

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