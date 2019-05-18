video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استجابة لـ "اليوم السابع".. محافظ القليوبية: حملات الملاريا ورش الناموس تجوب قرى المحافظة

السبت، 18 مايو 2019 11:42 ص
استجابة لـ "اليوم السابع".. محافظ القليوبية: حملات الملاريا ورش الناموس تجوب قرى المحافظة رش الشوارع والترع بالمنوفية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه تم توجيه رؤساء المدن والمراكز على مستوى المحافظة، بشن حملات لرش وتطهير المصارف الكبرى لحماية المواطنين من البعض والروائح الكريهة خلال فصل الصيف الجاري، إلى جانب رفع مخلفات القمامة من أمام مداخل وشوارع القرى والمدن ونقل المخلفات إلى المدفن الصحى بمعدات الوحدات ومجالس المدن.

 وأضاف "عبد الحليم" لـ"اليوم السابع، أنه تم توجيه غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر، برش المصارف وتطهيرها من القمامة والمخلفات ونقلها للمدافن بناء على الشكاوى التى نشرها "اليوم السابع"، منها رفع مخلفات القمامة من أمام مدخل قرية القشيش ونقل المخلفات إلى المدفن الصحى بمعدات الوحدة، موضحا أنه تم التوجيه أيضا رئيس مدينة شبين القناطر بتفعيل دور حملة القضاء على الملاريا بالتعاون مع إدارات مديرية الصحة والسكان بالمراكز، وذلك لرش المصارف والترع بقرى الوحدة للقضاء على يرقه البعوض والحشرات الطائرة.

وكان "اليوم السابع" قد نشر عدة شكاوى للمواطنين من انتشار الناموس والبعوض والحشرات الطائرة بسبب عدم تطهير المصارف ورش الترع.

رش الترع والشوارع بالقليوبية (1)
رش الترع والشوارع بالقليوبية

 

رش الترع والشوارع بالقليوبية (2)
رش الترع والشوارع بالقليوبية

 

رش الترع والشوارع بالقليوبية (3)
رش الترع والشوارع بالقليوبية

 

رش الترع والشوارع بالقليوبية (4)
رش الترع والشوارع بالقليوبية

 

رش الترع والشوارع بالقليوبية (5)
رش الترع والشوارع بالقليوبية

 

رش الترع والشوارع بالقليوبية (6)
رش الترع والشوارع بالقليوبية

 

رش الترع والشوارع بالقليوبية (7)
رش الترع والشوارع بالقليوبية

 

رش الترع والشوارع بالقليوبية (8)
رش الترع والشوارع بالقليوبية

 

رش الترع والشوارع بالقليوبية (9)
رش الترع والشوارع بالقليوبية

 

رش الترع والشوارع بالقليوبية (10)
رش الترع والشوارع بالقليوبية 

 

رش الترع والشوارع بالقليوبية (11)
رش الترع والشوارع بالقليوبية 

 

رش الترع والشوارع بالقليوبية (12)
رش الترع والشوارع بالقليوبية 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأهالى بمدينة شبين القناطر يشتكون من انتشار القمامة

أهالى قرية القشيش بالقليوبية يطالبون بردم الترعة بسبب انتشار الروائح الكريهة

انتشار الناموس بقرية القشيش بالقليوبية وقارئة تطالب بحملات مكافحة

قارئة تشكو وجود قمامة وحيوانات نافقة بترعة القشيشبشبين القناطر

اخبار القليوبية

صحة القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

الناموس بالقليوبية

حملة الملاريا

اخبار المحافظات

محافظات مصر

مصر

محافظة القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة