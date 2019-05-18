استجابة لـ "اليوم السابع".. محافظ القليوبية: حملات الملاريا ورش الناموس تجوب قرى المحافظة

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه تم توجيه رؤساء المدن والمراكز على مستوى المحافظة، بشن حملات لرش وتطهير المصارف الكبرى لحماية المواطنين من البعض والروائح الكريهة خلال فصل الصيف الجاري، إلى جانب رفع مخلفات القمامة من أمام مداخل وشوارع القرى والمدن ونقل المخلفات إلى المدفن الصحى بمعدات الوحدات ومجالس المدن.

وأضاف "عبد الحليم" لـ"اليوم السابع، أنه تم توجيه غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر، برش المصارف وتطهيرها من القمامة والمخلفات ونقلها للمدافن بناء على الشكاوى التى نشرها "اليوم السابع"، منها رفع مخلفات القمامة من أمام مدخل قرية القشيش ونقل المخلفات إلى المدفن الصحى بمعدات الوحدة، موضحا أنه تم التوجيه أيضا رئيس مدينة شبين القناطر بتفعيل دور حملة القضاء على الملاريا بالتعاون مع إدارات مديرية الصحة والسكان بالمراكز، وذلك لرش المصارف والترع بقرى الوحدة للقضاء على يرقه البعوض والحشرات الطائرة.

وكان "اليوم السابع" قد نشر عدة شكاوى للمواطنين من انتشار الناموس والبعوض والحشرات الطائرة بسبب عدم تطهير المصارف ورش الترع.



رش الترع والشوارع بالقليوبية



رش الترع والشوارع بالقليوبية



رش الترع والشوارع بالقليوبية



رش الترع والشوارع بالقليوبية



رش الترع والشوارع بالقليوبية



رش الترع والشوارع بالقليوبية



رش الترع والشوارع بالقليوبية



رش الترع والشوارع بالقليوبية



رش الترع والشوارع بالقليوبية



رش الترع والشوارع بالقليوبية



رش الترع والشوارع بالقليوبية