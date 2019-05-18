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ارتفاع صادرات مصر من الخضر والفاكهة لـ2.7 مليون طن.. و11 محصولاً بالمقدمة

السبت، 18 مايو 2019 02:00 ص
ارتفاع صادرات مصر من الخضر والفاكهة لـ2.7 مليون طن.. و11 محصولاً بالمقدمة بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أكد تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، ارتفاع صادرات مصر من الخضر والفاكهة إلى 2 مليون و750 ألفًا لجميع أصناف الصادرات الزراعية، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية، منذ بدء تصدير موسم المنتجات الزراعية حتى 8 من الشهر الجارى.
 

وأوضح التقرير، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخه منه، أن إجمالى صادرات مصر من 11 محصولاً بلغ مليونًا و985 ألفًا 489 طنًا؛ منها الموالح مليون و277 ألف طن، والبطاطس 540 ألف طن والبصل 118 ألفا و452 طنا، والفراولة 24143 طنا، فاصوليا 6968 طنا، فلفل 1790 طنا، خيار 982 طنا، ومحصول رمان 3116 طنا، الثوم 7864 طنا، ومحصول الجوافة 5111 طنا، والباذنجان 562 طنا، وجارى الشحن والتصدير.
 

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية، موضحًا أنه يجرى الشحن لجميع المنتجات الزراعية المصدرة دون عوائق إلى جميع دول العالم، مؤكدًا أن جميع الشحنات المصدرة من بطاطس المائدة إلى الاتحاد الأوروبى وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.
 

 وأضاف رئيس الحجر الزراعى، أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، التى تعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.


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