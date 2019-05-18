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السبت، 18 مايو 2019 12:08 ص
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ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 3.1 مليار جنيه الأسبوع الماضى

السبت، 18 مايو 2019 12:00 ص
ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 3.1 مليار جنيه الأسبوع الماضى البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 3.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 440 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 3 مليارات جنيه، وكمية التداول بلغت 513 مليون ورقة منفذة على 69 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
 
أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 947 ألف جنيه، وبلغت كمية التداول 2.2 مليون ورقة منفذة على 168 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 77.75% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 22.25%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 1.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 319.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 39.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 481.9 مليون جنيه، بحجم تداول 86.1 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 21.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2 مليار جنيه بحجم تداول 405.3 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 60.9 ألف عملية.
 

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