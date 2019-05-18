إعدام دقيق منتهى الصلاحية و تحرير 145 محضر مخالفة بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات تموينية موسعة فى نطاق 4 إدارات و هى إدارة غرب و شرق و العجمى و العامرية، و ذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة و ضبط الأسواق.

أسفرت الحملات عن إعدام 45 شيكارة دقيق منتهى الصلاحية بإدارة غرب التموينية بالإشتراك مع مباحث التموين و الصحة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير نحو 145 محضر مخالفة تنوعت ما بين توقف بدال تموينى بدون إذن مسبق من التموين، عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، عدم حمل شهادات صحية، استخدام إسطوانات غاز تجارية بمناطق بها غاز طبيعى، خبز ناقص الوزن، كما تم ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه و التصرف فيه بأحد المخابز، و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.



