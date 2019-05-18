أمن الجيزة يحرر 984 مخالفة متنوعة خلال حملة موسعة بأنحاء المحافظة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، استهدفت مناطق "الدقي – الاهرام – العمرانية – جنوب الجيزة – بولاق الدكرور – العجوزة – شمال الجيزة – أول أكتوبر" بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، والمخالفات المرورية.

أسفرت الحملة عن تحرير 984 مخالفة، لفض أختام، وإزالة إشغالات، وإعلانات بدون ترخيص، بالإضافة إلى رفع عربات خاصة بباعة جائلين، ومقاهى عشوائية، وتعديات على الطريق العام.

ولاقت الحملة استحسانا من جانب المواطنين، الذين طالبوا بتكيف الحملات على المناطق العشوائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.