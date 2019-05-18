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أمريكا تدعو لتوخى الحذر فى المجال الجوى قرب الخليج مع تصاعد التوتر مع إيران

السبت، 18 مايو 2019 09:55 ص
أمريكا تدعو لتوخى الحذر فى المجال الجوى قرب الخليج مع تصاعد التوتر مع إيران طائرة
رويترز
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أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تحذيرا للخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة تنصح فيه بتوخي الحذر أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج وخليج عمان مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

 

وقالت الإدارة في التحذير الذي أصدرته أول أمس الخميس ونشرته في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إن الخطوة تأتي وسط "تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في المنطقة مما يشكل خطرا عرضيا متزايدا على عمليات الطيران المدني الأمريكية بسبب احتمالات مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات".

 

وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي-إيراني. وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عددا من دبلوماسييها من سفارتها في بغداد بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات للنفط في الخليج.

 


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