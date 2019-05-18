أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 610 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 18-5-2019 انخفاض ملحوظ بقيمة 3 جنيهات فى الجرام، عقب تراجع ملحوظ فى الأسعار العالمية للذهب، وسجل جرام الذهب لعيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 610 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 21 سجل 610 جنيها

عيار 18 سجل 522.75 جنيه

عيار 24 سجل 697.25 جنيه

الجنيه الذهب 4880 جنيها

أوقية الذهب 1277 دولار.

هبوط أسعار الذهب اليوم فى مصر، جاء نتيجة انخفاض أسعار الذهب عالميا بنسبة 0.56% لتتراجع أوقية الذهب قرابة 8 دولارات، لتتراجع من 1285 دولار إلى 1277 دولار .

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.