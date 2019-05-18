video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 01:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. التوعية بالكشف المبكر عن ضعف السمع فى 5 آلاف وحدة صحية

السبت، 18 مايو 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التوعية بالكشف المبكر عن ضعف السمع فى 5 آلاف وحدة صحية اختبار السمع
إعداد – إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار التى تم نشرها:

 

حملة للتوعية بالكشف المبكر عن ضعف السمع فى 5 آلاف وحدة صحية

 
 

مرصد الأزهر يدين طرد 15 أسرة فلسطينية شرق الضفة الغربية: تطرف وانتهاك صارخ

 

أرقام جلوس الثانوية العامة.. اعرف رقم الجلوس واللجان باسمك

 

 

شركات إيطالية ترغب فى توريد وتصنيع 100 عربة نوم لسكك حديد مصر

 

البابا تواضروس الثانى يزور بلدية بتبورج الألمانية ويلتقى بمسئوليها

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الثالث عشر بشهر رمضان المعظم 

 

تشكيل لجنة لفحص شكاوى المواطنين عن المخلفات فى مصر الجديدة

 

رصد تحويلات لطلاب بالثانوية العامة إلى لجان "الغش".. التحويلات تمت منذ بدء العام الدراسى إلى لجنتى عبد الحميد رضوان والبدارى.. والمحولين تحت ميكروسكوب الملاحظين والمراقبين.. وامتحانات العام الحالى أكثر انضباطا

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أخبار × 24 ساعة..إلزام المساجد بفتوى 13 جنيها قيمة زكاة الفطر كما حددتها دار الإفتاء

أخبار × 24 ساعة.. 100 مليون صحة تحذر الصائمين من الإفطار على الماء البارد وتنصح بالشوربة

أخبار × 24 ساعة.. السيسي يفتتح محور روض الفرج.. والرئاسة: سيحقق طفرة بالحركة المرورية

مصر للطيران تسير 16 رحلة جوية غدا لنقل 3 آلاف معتمر للأراضى المقدسة

موجز10.. حساب موسوعة جينيس يحتفى بمحور روض الفرج: مثير لإعجاب العالم

ننشر صورة سيارة حمدى النقاز.. ومصادر تسير بدون لوحات من 6 أشهر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

أخبار × 24 ساعة

شكاوى المواطنين

ساعات الصيام

شهر رمضان

سكك حديد مصر

خبر

اخبار

اخر الاخبار

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
الحساب الرسمى لموسوعة جينيس يحتفى بمحور روض الفرج: مثير لإعجاب العالم

الحساب الرسمى لموسوعة جينيس يحتفى بمحور روض الفرج: مثير لإعجاب العالم

فيديو.. الرئيس السيسى: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية

فيديو.. الرئيس السيسى: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية

زيادة المكون المحلى و تدعيم الصناعات الوطنية ..الدولة تحتاج إلى استراتيجية صناعية كبرى تنهض بالبلاد مثل الملابس والبتروكيماويات والحديد.. الهدف تحقيق معدل نمو صناعى بنسبة 10% ولا نريد حلولا صناعية شكلية

زيادة المكون المحلى و تدعيم الصناعات الوطنية ..الدولة تحتاج إلى استراتيجية صناعية كبرى تنهض بالبلاد مثل الملابس والبتروكيماويات والحديد.. الهدف تحقيق معدل نمو صناعى بنسبة 10% ولا نريد حلولا صناعية شكلية

النصف الآخر 12.. أليدا وجيفار قصة حب ثورية بين مناضلين أسفرت عن 4 أبناء.. المقاومة الكوبية جمعت أشهر ثائر فى العصر الحديث بزوجته.. لم يثق بها فى البداية وأعتقد أنها تتجسس عليه

النصف الآخر 12.. أليدا وجيفار قصة حب ثورية بين مناضلين أسفرت عن 4 أبناء.. المقاومة الكوبية جمعت أشهر ثائر فى العصر الحديث بزوجته.. لم يثق بها فى البداية وأعتقد أنها تتجسس عليه

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي والداخلية

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي والداخلية

مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري

مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة