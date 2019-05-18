أخبار × 24 ساعة.. التوعية بالكشف المبكر عن ضعف السمع فى 5 آلاف وحدة صحية

إعداد – إسماعيل رفعت

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار التى تم نشرها:

حملة للتوعية بالكشف المبكر عن ضعف السمع فى 5 آلاف وحدة صحية

مرصد الأزهر يدين طرد 15 أسرة فلسطينية شرق الضفة الغربية: تطرف وانتهاك صارخ

أرقام جلوس الثانوية العامة.. اعرف رقم الجلوس واللجان باسمك

شركات إيطالية ترغب فى توريد وتصنيع 100 عربة نوم لسكك حديد مصر

البابا تواضروس الثانى يزور بلدية بتبورج الألمانية ويلتقى بمسئوليها

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الثالث عشر بشهر رمضان المعظم

تشكيل لجنة لفحص شكاوى المواطنين عن المخلفات فى مصر الجديدة

رصد تحويلات لطلاب بالثانوية العامة إلى لجان "الغش".. التحويلات تمت منذ بدء العام الدراسى إلى لجنتى عبد الحميد رضوان والبدارى.. والمحولين تحت ميكروسكوب الملاحظين والمراقبين.. وامتحانات العام الحالى أكثر انضباطا