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الجمعة، 17 مايو 2019 03:39 ص
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53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

الجمعة، 17 مايو 2019 03:00 ص
53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز غاز - صورة أرشيفية
كتبت - مروة الغول
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يهدف جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بالقانون ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.
 

وبعد موافقة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، على مشروعات الموازنة الخاصة بقطاع البترول للعام المالى 2019 / 2020، والتى شملت موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، حيث كانت الموازنة الخاصة بالجهاز للعام المالى الجديد تصل إلى 53 مليونا و951 ألف جنيه، مقابل 49 مليونًا و950 ألف جنيه كما أصدر الجهاز خلال العام المالى الجارى 33 رخصة.
 

ويعمل جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية، بالإضافة إلى العمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.


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