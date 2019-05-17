4 خطوات لرفع كفاءة العاملين بالسياحة وزيادة التنافسية العالمية

كتبت آمال رسلان

تستهدف الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى رفع كفاءة العنصر البشرى "العاملين بالقطاع"، وذلك بهدف النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لزيادة تنافسية المنتج السياحى المصرى عالميا.



ولتحقيق هذا الهدف تعمل الحكومة من خلال الإستراتيجية التى وضعتها على أربعة محاور؛ فى مقدمتها التعاون مع القطاع الخاص وبرنامج تطویر التعلیم الفنى TVET والجهات المانحة والداعمة ومنظمات المجتمع المدنى لعقد دورات تدریبیة مكثفة للارتقاء بمستوى العاملين، وتطویر البرامج التدریبیة المقدمة وتحدیثها لتتماشى مع التوجهات العالمية.



كذلك تستهدف الاستراتيجية تأهيل مراكز التدريب التابعة لوزارة السياحة وإعادة هیكلهتا، وتوفیر قاعدة من المدربین المعتمدین والمتخصصین فى المجالات السیاحیة المختلفة، بالإضافة ربط التدریب والتأهیل بمنح التراخیص للفنادق والمنشآت من خلال التفتیش المستمر من قبل الوزارة ووضع نظام متابعة لإحكام جودة التدریب.



وأطلقت وزارة السياحة برنامج الإصلاح الهيكلى بها فى نوفمبر الماضى خلال جلسة عامة بمجلس النواب، والذى يتضمن خمس محاور لإصلاح قطاع السياحة، وهى الإصلاح المؤسسى والإصلاح التشريعى والترويج والتنشيط والبنية التحتية والاستثمار والاتجاهات السياحية الحديثة.