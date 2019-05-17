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وفاة 3 فتيات بالفلبين اختناقاً فى سيارة والدهم لارتفاع درجات الحرارة

الجمعة، 17 مايو 2019 06:30 م
وفاة 3 فتيات بالفلبين اختناقاً فى سيارة والدهم لارتفاع درجات الحرارة حادثة بالفلبين- ارشيفية
كتب- هاشم الفخرانى
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عثرت السلطات الفلبينية على جثث 3 فتيات صغيرات لقوا مصرعهن بعد حبسهن بطريق الخطأ في سيارة عائلية، حيث اختنقن في درجة حرارة 35 مئوية.

وكانت الفتيات أغاثا موراليس (تسعة أعوام)، وشاميل ألجيلا موراليس، (ثمانية أعوام)، وبولين كيزيا موراليس (ستة أعوام)، يلعبن معًا في مقاطعة باتان بالفلبين يوم 13 مايو.

وعاد والد أغاثا، جيسي موراليس، 31 عامًا، وهو عامل في مصفاة نفط، من العمل في الساعة 4 مساءً وأوقف سيارته خارج منزلهم، وبعد ذهابه لتناول الطعام ، يُعتقد أن الصغار فتحوا الباب وتسللوا إلى داخل السيارة للعب، وأغلقوا باب السيارة خلفهم ولم يتمكنوا من فتحه للخروج مرة أخرى.

وبعد مرور أربع ساعات، لاحظت طفلة في الخارج وجود ثلاث فتيات بالسيارة دون حراك، فركضت لتخبر الوالدين اللذين كانا في المنزل على بعد بضعة ياردات ، لكن عندما وصل موراليس وفتح السيارة، وجد الفتيات الثلاثة داخل السيارة وقد فارقن الحياة، حسب صحيفة "مترو" البريطانية.


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