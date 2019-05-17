وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

(رويترز)

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، يوم الخميس أن المعمارى الأمريكى آي.إم. بي، الذى جعلته تصميماته الحديثة ومشروعاته البارزة واحدا من أشهر المعماريين وأكثرهم إنتاجا فى القرن العشرين، توفى عن 102 عاما.

وقال ابنه تشين تشونج بى للصحيفة إنه توفى ليل الخميس. ومن ضمن مشروعات المعمارى الشهير ترميم وتجديد متحف اللوفر فى باريس والذى أثار جدلا والصالة الفخرية لمشاهير موسيقى الروك أند رول فى كليفلاند.

وغادر إيوه مينغ بي، وهو ابن مصرفى بارز فى الصين، وطنه عام 1935 وانتقل إلى الولايات المتحدة حيث درس الهندسة المعمارية فى معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا وجامعة هارفارد.

وبعد أن عمل فى التدريس وفى الحكومة الأمريكية انتقل للعمل لصالح أحد المطورين العقاريين فى نيويورك عام 1948 قبل أن يؤسس شركته الخاصة عام 1955.

وتظهر المتاحف والمبانى البلدية والفنادق والمدارس والبنايات الأخرى التى قام المعمارى الشهير ببنائها الهندسة الدقيقة وفنانا تجريديا يراعى الضوء فى كل التفاصيل. وجمع فى أعماله بين الحجارة والصلب والزجاج كما هو الحال فى مشروع اللوفر. وكان يميل كذلك إلى دمج الأهرامات الزجاجية فى مشاريعه.

وتجديد متحف اللوفر، الذى تعود أجزاء منه إلى القرن الثانى عشر، هو أكثر مشروعات بى إثارة للجدل بدءا من حقيقة أنه ليس فرنسيا. وبعد اختياره من قبل الرئيس فرانسوا ميتران للمهمة وسط سرية كبيرة، بدأ بى بدراسة استمرت أربعة أشهر للمتحف وللتاريخ الفرنسي.

وصمم هرما زجاجيا إطاراته من الصلب وارتفاعه 21 مترا ليكون بمثابة مدخل فخم ومهيب للمتحف إلى جانب ثلاثة أهرامات أصغر قريبا منه. وجاء تصميم الهرم متناقضا بشدة مع أسلوب البناء الفرنسى الكلاسيكى فى المتحف وهو ما أثار غضب كثير من الفرنسيين.

ووصفت صحيفة فرنسية أهرام بى بأنها "محلقة بديزنى لاند" فى حين قالت جماعة بيئية إنها تنتمى للصحراء، وحصل بى على الجنسية الأمريكية عام 1955. وتزوج من إيلين لو منذ عام 1942 وحتى وفاتها عام 2014 وله منها أربعة أبناء سار اثنان منهما على خطاه وأصبحا مهندسين معماريين.