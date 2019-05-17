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الجمعة، 17 مايو 2019 07:01 م
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وصول 465 بطاقة تموين لمحافظة الأقصر لتسليمها لأصحابها

الجمعة، 17 مايو 2019 07:00 م
وصول 465 بطاقة تموين لمحافظة الأقصر لتسليمها لأصحابها بطاقة تموين - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى
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أعلنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، عن وصول 465 بطاقة تموين، ما بين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعى وإصدار جديد، وجارى فحصها لتسليمهم إلى الادارات والمكاتب التموينية حتى يتم تسليمها إلى أصحابها.

 

يذكر أن استخراج بطاقة تموين جديدة للأسرة يتطلب وجود صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب البطاقة التموينية، وصورة بطاقة التموين الموجود بها، وقسيمة الزواج، وإيصال كهرباء حديث، وعقد إيجار الشقة مثبت بالشهر العقارى، وصورة بطاقة الرقم القومى للزوجة، وصورة بطاقة التموين الموجودة بها، ورقم هاتف صاحب البطاقة، أو أى من أفراد أسرته، وشهادات ميلاد الأبناء.

 

أما الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل تالف أو فاقد هى صورة بطاقة الرقم القومى، وحوالة بريدية بمبلغ 20 جنيها، ورقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة، وإيصال كهرباء حديث.


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