وزير الخارجية الأوكرانى بافيل كليمكين يعلن على الهواء استقالته من منصبه

كتب محمد جمال ووكالات

أعلن وزير الخارجية الأوكرانى، بافيل كليمكين، قراره الاستقالة من منصبه، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، مؤكدا عزمه الترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال كليمكين فى تسجيل فيديو نشره على صفحته فى فيس بوك، اليوم الجمعة: "كما وعدت، كتبت الطلب باستقالتى، ويوم الاثنين المقبل، أى فى يوم مراسم التنصيب، سأتقدم به إلى كل من البرلمان والرئيس الأوكرانى الجديد".

وأضاف: "أرى أنها خطوة صحيحة من ناحية إنسانية، وهى صحيحة من وجهة نظر الثقافة السياسية العادية، لأننا بحاجة إليها".

كما أكد كليمكين قراره الترشح فى الانتخابات التشريعية المقبلة، قائلا: "إننى أفهم ما يريده الأوكرانيون، وأفهم أيضا ما الذى ينتظر العالم منا. لدى أفكار مختلفة كثيرة وأنا آمل فى تحقيقها، ولهذا السبب أسير إلى الأمام.. أسير إلى السياسة وإلى البرلمان مع فريق أتقاسم معه المبادئ ورؤية نهجنا المستقبلى".

ويوم الاثنين، سيؤدى الرئيس الأوكرانى المنتخب، فلاديمير زيلينسكى، اليمين الدستورية أمام النواب. ووفقا لدستور البلاد، يطرح رئيس الدولة مرشحيه لمنصبى وزيرى الخارجية والدفاع أمام البرلمان للمصادقة.

وكان كليمكين أعلن سابقا عزمه على الاستقالة من منصبه فور تنصيب الرئيس الجديد، من أجل إعطائه إمكانية لتعيين وزير خارجية جديد.