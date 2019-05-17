موجز6.. صندوق النقد: الاحتياطى النقدى لمصر 44 مليار دولار

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، صندوق النقد: الاحتياطى النقدى لمصر 44 مليار دولار ومعدل النمو ارتفع لـ5.3%.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

أريد حلا.. طفلة تروى معاناة أسرتها: عمتى استولت على شقتنا بعد وفاة بابا

وقفت الطفلة "نور.خ.أ" داخل محكمة الأسرة بإمبابة برفقة والداتها ، تشكو من عنف أهل والداها المتوفى ، وتطالب بحقوقهم فى الميراث بعد أن تعرضت الصغيرة البالغة 11 عاما وشقيقتها للسحل من شعرها على يد عمتها التى أعماها الطمع بالاستيلاء على شقتهم.

صور للمخابرات الأمريكية تكشف وجود صواريخ "كروز" على متن سفن إيرانية

كشفت قناة أمريكية نقلا عن مسؤولين كبيرين فى واشنطن، أن الجيش الأمريكى عزز قواته فى الشرق الأوسط، بعدما رصد تحركات عسكرية مريبة لإيران فى مياه الخليج العربى.

البورصة تخسر 17.1 مليار جنيه خلال أسبوع بنسبة انخفاض 2.2 %

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 17.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 748.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.2% عن الأسبوع الماضى.

صندوق النقد: الاحتياطى النقدى لمصر 44 مليار دولار ومعدل النمو ارتفع لـ5.3 %

قال صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، إن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، ارتفع من 4.2% فى العام المالى 2016 – 2017 ليصل إلى 5.3% فى العام المالى 2017 – 2018، وارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر من 17 مليار دولار فى يونيو 2016، إلى 44 مليار دولار فى مارس 2019.

زلزال بقوة 5.7 درجة يهز المبانى فى السلفادور ونيكاراجوا

هز زلزال شدته 5.7 درجة وقع قبالة ساحل أمريكا الوسطى المبانى فى السلفادور وماناجوا عاصمة نيكاراجوا أمس الخميس 16 مايو مما دفع الناس لإخلائها لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار كبيرة.

"القط المليونير" يفارق الحياة ويترك ثروة تقدر بـ 900 ألف دولار أمريكى

قالت تقارير صحفية أن القط الذى اشتهر كثيرا فى وسائل التواصل الإجتماعى بملامحه الغاضبة، رحل عن الحياة، مؤخرا، تاركا وراءه ثروة مهمة.

صحيفة مغربية: كودجو مصدر رعب الزمالك فى نهائى الكونفدرالية

سلطت صحيفة "المنتخب" المغربية الضوء على المباراة المرتقبة التى تجمع بين فريقى نهضة بركانوالزمالك المحدد لها بعد غد الأحد بالمغرب، فى "ذهاب" نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الغيابات تضرب نهضة بركان قبل مواجهة الزمالك فى نهائى الكونفدرالية

يعانى نادى نهضة بركان المغربى العديد من الغيابات أمام الزمالك، فى المباراة المرتقبة التى تجمعهما بعد غد، الأحد، بالمغرب فى "ذهاب" نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يوفنتوس يعلن رحيل أليجرى عن تدريب البيانكونيرى نهاية الموسم

أعلن نادي يوفنتوس الايطالي، اليوم الجمعة، رحيل ماسيميليانو أليجرى عن منصب المدير الفنى للفريق بنهاية الموسم الحالى.

مانشستر سيتي على أعتاب إنجاز غير مسبوق ضد واتفورد

يسعى مانشستر سيتي لتحقيق إنجاز تاريخى بالحصول على بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى عندما يلتقى مع واتفورد غداً السبت فى المباراة النهائية التى ستجمعهما على ملعب "ويمبلى".

البابا تواضروس عن آلام ظهره: أحتاج للنوم والتعرض للشمس وظروفى لا تسمح

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن آلام ظهره التى يباشر علاجها بألمانيا تحتاج إلى ثلاثة أمور أساسية وفقا لتعليمات الطبيب وهى شرب المياه والشمس والنوم.

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير استاد القاهرة استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات الجارية حاليا، وأعمال تطوير استاد القاهرة، لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تقام فى مصر شهر يونيو المقبل.





المرور يغلق محور جوزيف تيتو جزئيا لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى لمدة 30 يومًا

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الجمعة تحويلات مرورية وغلق جزئى بمحور جوزيف تيتو لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى مع المحور، لمدة شهرا كاملا وسط مراقبة غرف العمليات لحركة السيارات، ونشر الخدمات على الطرق منعا للزحام.

جوجل تطور أداة "Google Translatotron" لترجمة الأحاديث بشكل مباشر

كشفت شركة جوجل عبر مدونتها الرسمية عن أداة ترجمة جديدة تعرف بـ Google Translatotron والتى تختص بترجمة الحديث بشكل مباشر، وذلك بدون إتباع الطريقة التقليدية فى ترجمة الكلام من خلال تحويله لنص، ثم إعادة نطقه مرة أخرى، حيث تقوم الأداة بتحويل الكلام بشكل مباشر، مع المحافظة على نبرة الحديث للمتكلم عند الترجمة.

الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا السبت، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

مارك زوكربيرج يحتفل بالذكرى السابعة لزواجه بصورة على إنستجرام

احتفل "مارك زوكربيرج" الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك بعيد زواجه السابع من "برسيلا تشان"، حيث نشر زوكربيرج صورة تجمعه بـ"بريسلا" على منصة إنستجرام، وعلق عليها قائلا "الاحتفال 7 سنوات من الزواج السعيد فى معبد آلهة الحكمة".





رئيس المجلس الإكليريكى للوجه البحرى: تصاريح الزواج الثانى تصدر للمستحقين بعد فحص ملفاتهم.. والتزام كامل بتطبيق لائحة الأحوال الشخصية.. الكنيسة تتعامل مع النزاعات الأسرية بروح الأبوة وتنظر بعين العطف للمضارين

أكد الانبا مرقس مطران شبرا الخيمة ورئيس المجلس الإقليمى للأحوال الشخصية بالوجه البحرى، أن تصاريح الزواج الثانى تصدر باستمرار بعد فحص ملفات الحالات المتضررة من الأقباط الراغبين فى الطلاق وذلك بناء على توصيات المجلس الإكليريكى فى الايبراشيات التابعين لها تطبيقا للائحة الأحوال الشخصية الكنسية التى صدرت عام 2016، مشيرا إلى أن المجلس الإكليريكى يعمل أيضا على الإصلاح بين الأزواج المتخاصمين فى حالة اقتضت الضرورة ذلك بالإضافة إلى إمكانية تأجيل النظر فى ملفات أخرى لحين استيفائها بعض المتطلبات.

صور.. "اليوم السابع" في معايشة فوق أعرض كوبرى بالعالم..خدمات طبية ومرورية وانتشار شرطى كثيف على محور روض الفرج..والأسر المصرية تلتقط "السيلفي" من أعلى الممشى الزجاجي.. والسائقون: وفر الوقت والجهد

فى جو مليىء بالفرح والسرور من قبل السائقين والأسر المصرية، معتبرين أن هذا هو الجنى الحقيقى لثمار التنمية، رصدت عدسة "اليوم السابع" حالة الفرح فى معايشة واقعية مع السائقين والمواطنين، بمحور روض الفرج الجديد، والذى يعد إنجازا جديدا على أرض الواقع، وخاصة أنه دخل موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، كأعرض كوبرى ملجم فى العالم، بإجمالى عرض 67.36 بما يساوى 221 قدمًا.