مقتل 4 جنود على يد متشددين فى وسط مالى

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لقى أربعة جنود ماليين مصرعهم على أيدى عناصر يُشتبه فى أنهم متشددون فى وسط مالى .

وقال الجيش المالى - فى بيان نقلته قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الجمعة "إن الهجوم حصل فى منتصف النهار قرب منطقة ديافارابي"، واصفاً إياه بأنه "كمين".



من جانبها، أفادت مصادر محلية بأنّ الجنود كانوا يُسيّرون دوريّةً على بعد 14 كلم من منطقة ديافارابي؛ حيث قامت العناصر المتشددة بالهجوم عليهم وقتلهم وأخذ أسلحتهم الثقيلة .



يشار إلى أنه سيطرت على شمال مالى فى مارس 2012 جماعات متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة. وقد طرد قسم كبير منها بفضل تدخل عسكرى دولى أطلق فى 2013 بمبادرة من فرنسا، ولا يزال مستمرا .. ومنذ 2015 امتدت الهجمات إلى وسط مالى وجنوبها وحتى إلى دول الجوار خصوصا بوركينا فاسو والنيجر.