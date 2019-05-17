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الجمعة، 17 مايو 2019 05:50 م
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مقتل قائد بارز من تنظيم "داعش" الإرهابى فى غارة أمريكية شرق أفغانستان

الجمعة، 17 مايو 2019 05:42 م
مقتل قائد بارز من تنظيم "داعش" الإرهابى فى غارة أمريكية شرق أفغانستان الجيش الأفغانى - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن الجيش الأفغانى عن مقتل أحد القادة البارزين لتنظيم "داعش" الإرهابى، إلى جانب 7 من معاونيه فى غارة جوية نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار على إقليم "نانجرهار" شرق أفغانستان.

وذكر الجيش الأفغانى، فى بيان، اليوم الجمعة، أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، أن القيادى فى تنظيم "داعش" الذى قُتل فى أحد أحياء الإقليم الشرقي، يُدعى "أبو زار" ويعتبر واحدا من أخطر قيادات التنظيم، الذين ثُبت تورطهم فى تنفيذ العديد من الأنشطة الإرهابية ضد المدنيين، بما فيها زرع متفجرات على جوانب الطرق.

ويُعتبر إقليم نانجرهار من الأقاليم الهادئة نسبيًا فى شرق أفغانستان، لكن الوضع الأمنى ​​فى بعض أحيائها شهد تدهورًا خلال السنوات الأخيرة.

 

 

 


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