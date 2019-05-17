مصر للطيران تنقل 10700 معتمرا فلسطينيا على متن 44 رحلة إلى الأراضى المقدسة

كتب أحمد حمادة

أعلنت شركة مصر للطيران، عن نقل 10700 معتمرا فلسطينيا على متن 44 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى تقوم بموجبه بتسيير 56 رحلة جوية، لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.

وحرص مطار القاهرة بالتنسيق مع مصر للطيران، على توفير فريق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، وتسهيل إجراءات سفر كبار السن.

وجاء التعاون بين الجانبين بعد توقف دام لما يقرب من 6 سنوات، حيث حرصت مصر للطيران على تذليل كل الإجراءات العالقة لاستئناف هذا التعاون مرة أخرى حتى 5 يونيو المقبل.