video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر للطيران تنقل 10700 معتمرا فلسطينيا على متن 44 رحلة إلى الأراضى المقدسة

الجمعة، 17 مايو 2019 03:28 م
مصر للطيران تنقل 10700 معتمرا فلسطينيا على متن 44 رحلة إلى الأراضى المقدسة مناسك العمرة
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق
أعلنت  شركة مصر للطيران، عن نقل 10700 معتمرا فلسطينيا على متن 44 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى تقوم بموجبه بتسيير 56 رحلة جوية، لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.
 
وحرص مطار القاهرة بالتنسيق مع مصر للطيران، على توفير فريق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، وتسهيل إجراءات سفر كبار السن.
 
وجاء التعاون بين الجانبين بعد توقف دام لما يقرب من 6 سنوات، حيث حرصت مصر للطيران على تذليل كل الإجراءات العالقة لاستئناف هذا التعاون مرة أخرى حتى 5 يونيو المقبل.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على تاريخ إنشاء مطار القاهرة.. من فاروق الأول إلى الميناء الجوى

22 رحلة داخلية من مطار القاهرة الدولى إلى المدن السياحية

مطار القاهرة يستقبل 14 رحلة أوروبية خلال 24 ساعة

مطار القاهرة

مصر للطيران

أخبار مصر للطيران

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة