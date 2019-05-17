مصر للطيران تحارب التهريب غير المشروع لأنواع الحياة البرية بالنقل الجوي

كتب أحمد حمادة

شارك وفد مصر للطيران برئاسة الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فى اجتماع رفيع المستوى للجنة التابعة للمؤسسة الملكية بالمملكة المتحدة الخاصة بشأن محاربة الاتجار غير المشروع وتهريب منتجات كافة أنواع الحياة البرية خاصة عن طريق النقل الجوى.

تم عقد الاجتماع بمدينة لندن بحضور الأمير ويليام - ولى عهد المملكة المتحدة ورئيس اللجنة Lord Hague

شارك فى الاجتماع رفيع المستوى بعض الشخصيات الهامة فى مختلف المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، وناقش الاجتماع أهمية التصدى للتجارة غير المشروعة لكافة منتجات الحياة البرية عن طريق النقل الجوى والتى يتم تهريبها، إما عن طريق حقائب السفر التى يصطحبها الركاب أو عن طريق الشحن الجوى ، خاصة فى الدول التابعة لمنطقة افريقيا ومنطقة الشرق الأقصى مرورا بدول الشرق الأوسط.

وخلال الاجتماع تم تقديم بعض العروض التوضيحية عن أكبر ممارسات التهريب التى تم ضبطها بداية من عام ٢٠١٩ فى موانئ ومطارات بعض من الدول الافريقية.

وشكر ولى عهد انجلترا على التعاون الوثيق مع المؤسسة الملكية تجاه هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات على المستوى الدولى والمحلى للتصدى لهذه التجارة غير المشروعة والتى تصل أرباحها إلى بلايين الدولارات، وطالب بضرورة إنشاء لجنة إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا لرصد المهربين الذين يتخذوا دول الشرق الأوسط كنقطة محورية لتهريب المنتجات من والى افريقيا لدول الشرق الأقصى.

ويقوم الاتحاد الدولي للنقل الجوي الاياتا بالتعاون مع منظمات الأمن العالمية للبدء فى مشروع وجود اجهزة الكشف عن هذه المنتجات فى جميع مطارات العالم ، وستقوم هذه الاجهزة بعمل كشف ثانى على الركاب والحقائب بعد مرورهم باجهزة الكشف الامنى فى رحلات المغادرة وسيتم تنفيذها والعمل بها حسب تعليمات منظمة الطيران المدنى الدولى ( الايكاو) .

جدير بالذكر أن مصر للطيران وقعت على الإعلان الخاص الذى أصدرته المؤسسة الملكية أثناء انعقاد الجمعية العامة للاياتا عام ٢٠١٧ ، وأكدت دعمها وتعاونها مع الاياتا والمؤسسة الملكية للتصدى لهذه التجارة غير المشروعة.