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مصرع طفل وإصابة والده و3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بجرجا سوهاج

الجمعة، 17 مايو 2019 01:55 م
مصرع طفل وإصابة والده و3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بجرجا سوهاج مشاجرة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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شهدت قرية بندار الغربية بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وقوع معركة بالأسلحة النارية بسبب أولوية المرور بالأرض الزراعية، نتج عنها مصرع طفل "12 عاما"، وإصابة 4 أشخاص آخرين بينهم 2 بطلقات نارية.

تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين بعض الاهالى بقرية ونينية الغربية ووجود متوفى و4 مصابين تم نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج الجامعى.

أشارت التحريات بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقرية بسبب الخلاف على أسبقية المرور استخدموا فيها الأسلحة النارية مما نتج عنه وفاة حمادة . ج . عبداللطيف 12 سنة وإصابة والدة جابر . ع . م 40 سنة بطلق نارى بالكتف الأيمن وإصابة جبريل . ع . أ 40 سنة بإرتجاج بالمخ  ونجله أشرف . ج بإرتجاج بالمخ ووفاء يوسف على 19 سنة بطلق نارى بالكتف الأيمن تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

جار تحرير محضرا بالواقعة وتم تكليف المباحث بالتحرى فى الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتتولى التحقيق.

 


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