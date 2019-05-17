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الجمعة، 17 مايو 2019 04:04 م
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مصرع طفل سقط تحت عجلات جرار جمع القمامة ببلقاس فى الدقهلية

الجمعة، 17 مايو 2019 03:38 م
مصرع طفل سقط تحت عجلات جرار جمع القمامة ببلقاس فى الدقهلية اسعاف -ارشيفية
الدقهلية -شريف الديب
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لقى طفل مصرعه دهسا تحت عجلات جرار تجميع القمامة بعزبة وابور النور التابعة لمركز بلقاس فى الدقهلية.

 

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز بلقاس، بوصول الطفل أحمد إسماعيل رزق 11 سنة إلى مستشفى بلقاس العام جثة هامدة.

 

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء تعلق الطفل وعدد من أقرانه فى جرار جمع القمامة داخل عزبة وابور النور التابعة لدائرة المركز، فسقط المجنى عليه أسفله، فلقى مصرعه، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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