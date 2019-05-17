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مصرع سيدة متأثرة بإصابتها فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم فى البساتين

الجمعة، 17 مايو 2019 08:41 م
مصرع سيدة متأثرة بإصابتها فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم فى البساتين جثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض
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لقيت سيدة مصرعها متأثرة بإصابتها بمشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم، بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة البساتين وجرى نقلها إلى المشرحة لاستخراج تصريح الدفن فيما لا يزال المصابون فى المستشفى، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة.

 

كان قسم شرطة شرطة البساتين، تلقى بلاغًا من النجدة بنشوب مشاجرة بشارع 14 بمساكن أطلس بين عدد من الأهالى ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان لكشف ملابسات الحادث.

 

وأكدت التحريات الأولية، أن مشادة كلامية نشبت بين شخصين تعدى فيها أحدهما على الأخر، تطورت إلى مشاجرة استعان فيها كل منهم بأقربائه وأنصاره، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والحجارة والشوم، ونتج عنها إصابة 14 شخصًا بينهم سيدة وجرى نقلهم إلى المستشفى، ولكنها فارقت الحياة.

 

وأضافت التحريات، أن إحدى المصابين طفلة صغيرة، وتم نقلها فى حالة حرجة إلى المستشفى، فيما سيطر رجال الأمن على المشاجرة وضبط طرفيها.


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