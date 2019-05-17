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مصدر: خطوات البترول لزيادة إنتاج الزيت والغاز تنفذ بفعالية ونجاح

الجمعة، 17 مايو 2019 08:00 ص
مصدر: خطوات البترول لزيادة إنتاج الزيت والغاز تنفذ بفعالية ونجاح بترول - صورة أرشيفية
كتبت - مروة الغول
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قال مصدر مسئول بقطاع البترول، إن الخطوات التى تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى، وخفض معدلات الاستهلاك بالسوق المحلى يتم تنفذها بفعالية ونحاج.
 

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك نتائج ملموسة لهذه الخطط مدللاً على ذلك بتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ببلوغ حجم إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعى لـ6.508 مليون طن خلال شهر فبراير الماضى، مقارنه بحجم إنتاج بلغ 5.745 مليون طن للبترول والغاز الطبيعى خلال الشهر نفسه من العام 2018.
 

وأشار المصدر أيضًا مدللاً على نجاح تلك الخطة لوزارة البترول، إلى تصريحات الهيئة العامة للبترول خلال اجتماع لجنة الطاقة والموازنة بمجلس النواب للموافقة على مشروعات الموازنة الخاصة بقطاع البترول للعام المالى 2019 / 2020، حيث أشارت الهيئة إلى أن هناك طفرة فى الغاز الطبيعى المصدر إلى الخارج، ومن المتوقع أن يصل خلال العام 2019/2020 إلى 12 مليون طن بقيمة قدرها 2 مليار دولار (36 مليار جنيه) مقابل 4 ملايين طن بقيمة قدرها 589 مليون دولار (10 مليارات جنيه) بموازنة العام المالى السابق 2018/2019.


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