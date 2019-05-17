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مركز بحوث الصحراء يوافق على إنشاء مكتب ضمان الجودة والإعتماد وأبحاث المياه

الجمعة، 17 مايو 2019 11:08 ص
مركز بحوث الصحراء يوافق على إنشاء مكتب ضمان الجودة والإعتماد وأبحاث المياه الدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء
كتب عز النوبى
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عقد مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء الاجتماع رقم 82 للمجلس، لاستعراض الخطط المستقبلية للمركز، وعدد من الأمور الفنية والإدارية الخاصة بالعاملين قيه.

ووافق مجلس الإدارة الذى عقد بحضور الدكتور نعيم مصيلحى رئيس المركز، على إنشاء مكتب ضمان الجودة والاعتماد، ومكتب آخر للتميز فى أبحاث المياه.

كما قرر المجلس استحداث إدارات المتابعة والتخطيط الإستراتيجى، ضمن الهيكل التنظيمى للمركز بعد تطويره، كذلك دراسة معوقات إنشاء إدارة مركزية للمحطات البحثية.

واستعرض المجلس ايضا الخطة الاستراتيجية للمركز والتى تهدف إلى تعظيم روح الانتماء والولاء للعاملين بالمركز و الشفافية والمحاسبة وتطبيق السياسات العلمية الحديثة بما يعظم من دور البحث العلمى فى تطوير المناطق الصحراوية.

ووافق مجلس الادارة على الترقيات الجديدة للباحثين والتى تشمل درجة أستاذ باحث و 11 درجة أستاذ باحث مساعد و 8 درجات باحث.

 


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المناطق الصحراوية

المحطات البحثيىة

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